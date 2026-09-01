Встреча-обсуждение фильма с психотерапевтом.

«Она» — история не про фантастику, а про очень человеческие вещи: про одиночество, про потребность быть услышанным, про то, как мы привязываемся и как боимся близости.

На встрече не будешь разбирать ленту как произведение искусства — вместо этого сосредоточишься на том, какие эмоции она пробуждает, какие мысли всплывают и как это перекликается с твоим личным опытом.

Формат — бережный, поддерживающий, без оценок: здесь ценно каждое слово, и каждый участвует ровно столько, сколько ему сейчас комфортно.

Можно захватить чай/печенье с собой.

Ведущая: психотерапевт Мария Москалёва

Количество мест ограничено.

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