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[отменено] Яма

Дворец молодёжи, улица Рукавишникова, 15

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Внимание: событие отменено по техническим причинам.

Что остаётся человеческого, когда общество отворачивается?

Дерзкая и пронзительная постановка по мотивам культовой повести Александра Ивановича Куприна.

Постановка обещает стать ярким и глубоким исследованием человеческих судеб, моральных дилемм и вечной борьбы за достоинство в одном из самых тёмных уголков человеческого общества.

«Яма» Куприна — это пронзительная история о жизни женщин, оказавшихся на «дне», о попытках сохранить человечность в нечеловеческих условиях, о мечтах о лучшей доле и о той пропасти, из которой выбраться кажется невозможным.

Эта история, к сожалению, остаётся актуальной и по сей день. Это не просто социальная драма, но и трагедия человеческих душ, запертых в обстоятельствах, где раскрывается психологическая глубина персонажей, их боль, надежды и отчаяние.

Спектакль представляет собой проникновенный гимн женщине, призванный провозгласить её истинную сущность, красоту и, прежде всего, её глубокую человечность. В постановке рассматривается хрупкая природа женщины, которая, несмотря на многообразие ролей, часто остаётся незамеченной и лишенной должного внимания.

«Яма» — это призыв увидеть в каждой женщине прежде всего человека, чья хрупкость и внутренняя сила заслуживают признания. Это честный и смелый разговор о тех, кто оказался за чертой, и о том, что даже в самой глубокой тьме можно искать свет.

Приходи за смыслом, за чувствами, за правдой.

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