Спектакль-променад в жанре автофикшн (документальный театр на стыке личного и исторического). Бодянский Фёдор — актёр и автор этого спектакля, проведёт тебя по городу через переулки, дворы, мимо окон и витрин. Будет останавливаться и рассказывать истории из жизни, которые никто никогда не слышал. Каждый шаг — новый фрагмент пазла. Фёдор расскажет историю своей семьи, своего детства, юности. Сквозь призму одной судьбы — несколько десятилетий жизни. Это будет не лекция. Не экскурсия. Не монолог. Это будет разговор. Честный. Без заготовленных ответов.