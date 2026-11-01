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Ночь искусств: Единство в многообразии

Кузбасский центр искусств
ул. Дзержинского, 6

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Завершение:

500₽
Возраст 0+
Выставки
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Культурный вечер о космосе и народных традициях, о музыке и творчестве, о том, как разные культуры и идеи дополняют друг друга. В программе: - Мультимедийный лекторий «Наш космический земляк» — выставка об А.А. Леонове, репродукции и лекция. - Мастер-класс «Космические туманности» — рисование мыльными пузырями. - Интеллектуально-развлекательная викторина «Народы России: кто живёт рядом?». - Выступление акустической кавер-группы La Lumiere и не только. - Гадания по метафорическим картам. - Мастер-классы по коллажам и изготовлению славянских оберегов. Вопросы по телефону

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