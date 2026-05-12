Вечеринка по мотивам недавно вышедшей игры GTA VI. Тебя ждёт любимая электронная музыка, тёплая атмосфера, приятные знакомства и люди, с которыми хочется разделить эту ночь. Дресс-код: GTA VI Стоимость: Предпродажа 1000р На входе 1500р Количество билетов ограничено. Купить в тг @mekhruzzmusic