Первая встреча сообщества «Кино-конвейер».

Съёмка короткометражки. Как это вообще?

В программе лектория:

▪️ Как рождается короткий метр?

▪️ Как проходят киносъемки?

▪️ С какими неожиданностями сталкиваешься при реализации творческих задумок?

На все эти вопросы ответит Егор Лядов. Он снял уже не один короткометражный фильм. Егор поделится своим опытом и секретами. А также будет показ фильма «Муза».

Встреча для тех, кто любит искусство, видео и хочет делать кино.

Количество мест ограничено.

По вопросам пиши в тг @disa_i