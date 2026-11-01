Первая встреча сообщества «Кино-конвейер».
Съёмка короткометражки. Как это вообще?
В программе лектория:
▪️ Как рождается короткий метр?
▪️ Как проходят киносъемки?
▪️ С какими неожиданностями сталкиваешься при реализации творческих задумок?
На все эти вопросы ответит Егор Лядов. Он снял уже не один короткометражный фильм. Егор поделится своим опытом и секретами. А также будет показ фильма «Муза».
Встреча для тех, кто любит искусство, видео и хочет делать кино.
Количество мест ограничено.
По вопросам пиши в тг @disa_i