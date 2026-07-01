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Бесплатные психологи

Гриль-бар «Прожарка», Весенняя улица, 24

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Импровизационное шоу, где комики становятся специалистами по всем жизненным вопросам. Зрители делятся своими проблемами, историями и странными ситуациями, а «психологи» пытаются помочь как умеют, через юмор, импровизацию и абсолютно сомнительные советы. Вход свободный. Бронь столов по телефону

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