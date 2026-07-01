Импровизационное шоу, где комики становятся специалистами по всем жизненным вопросам. Зрители делятся своими проблемами, историями и странными ситуациями, а «психологи» пытаются помочь как умеют, через юмор, импровизацию и абсолютно сомнительные советы. Вход свободный. Бронь столов по телефону