Винный вечер, посвящённый многогранным вкусам Италии. Вместе с сомелье Антоном Ермолаевым познакомишься с винами разных регионов, раскроешь тонкости их вкуса и узнаешь, как правильно подобранные гастрономические сочетания меняют впечатление от каждого бокала. Вина и закуски включены в стоимость. Количество мест ограничено. Бронь по телефону и в тг @Grill_bar42