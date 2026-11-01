Возраст 18+
Еда
Про событие
Винный вечер, посвящённый многогранным вкусам Италии. Вместе с сомелье Антоном Ермолаевым познакомишься с винами разных регионов, раскроешь тонкости их вкуса и узнаешь, как правильно подобранные гастрономические сочетания меняют впечатление от каждого бокала. Вина и закуски включены в стоимость. Количество мест ограничено. Бронь по телефону и в тг @Grill_bar42
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