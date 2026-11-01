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Гастроужин «Спагетатта»

Сыроварня
бульвар Строителей, 16

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Тосканский вечер с дегустацией. В Италии "спагетаттой" называют дружеский ужин, за которым легко забыть о времени. Шеф Антон Новоселов приготовит ужин из трёх подач, вдохновлённый кухней Тосканы, а сомелье Иван Рженицын подберёт винное сопровождение. Вместе они проведут вечер и поделятся историями за общим столом. Количество мест ограничено. Бронирование по телефону

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