Бережная творческая встреча «Каракули, которые говорят» — арт-терапия по методике Дональда Винникотта (британский педиатр и детский психоаналитик). Бывает, что слова застревают в горле, а мысли путаются. Что если позволить руке рисовать просто так, без правил, а потом превратить эти линии в сказку? Что будешь делать на встрече: - рисовать спонтанные линии, чтобы победить страх чистого листа. - искать знакомые образы в хаосе пятен и штрихов. - складывать из этих образов сказку (личную или общую). - поймёшь через метафоры, что сейчас тревожит, какие защиты включаются и где прячется твоя сила. Этот метод помогает: - снять напряжение и тревогу. - услышать свой настоящий голос. - найти внутреннюю опору. - безопасно проявить то, что скрыто в подсознании. Уметь рисовать не нужно. Здесь важен не эстетический результат, а процесс и свобода самовыражения. Встреча бесплатная, проходит в рамках проекта «Мама в ресурсе» от клуба волонтёров «Добряки Кемерова». Запись и подробности по телефону