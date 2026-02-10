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Завтрак с психологом

ЦУМ, улица Кирова, 37, 4 этаж, оф. 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Бережная творческая встреча «Каракули, которые говорят» — арт-терапия по методике Дональда Винникотта (британский педиатр и детский психоаналитик). Бывает, что слова застревают в горле, а мысли путаются. Что если позволить руке рисовать просто так, без правил, а потом превратить эти линии в сказку? Что будешь делать на встрече: - рисовать спонтанные линии, чтобы победить страх чистого листа. - искать знакомые образы в хаосе пятен и штрихов. - складывать из этих образов сказку (личную или общую). - поймёшь через метафоры, что сейчас тревожит, какие защиты включаются и где прячется твоя сила. Этот метод помогает: - снять напряжение и тревогу. - услышать свой настоящий голос. - найти внутреннюю опору. - безопасно проявить то, что скрыто в подсознании. Уметь рисовать не нужно. Здесь важен не эстетический результат, а процесс и свобода самовыражения. Встреча бесплатная, проходит в рамках проекта «Мама в ресурсе» от клуба волонтёров «Добряки Кемерова». Запись и подробности по телефону

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