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Творческая встреча с Таниной Лодоре

Музыкальная студия «Семь», проспект Ленина, 25A

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1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Живое исполнение и разговор с Таниной Лодоре — певицей, критиком музыкального театра и бессменным экспертом вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Танина окончила Чебоксарское музыкальное училище имени Ф. Павлова и театроведческий факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства, ныне РГИСИ. В программе встречи: • Мини-концерт: 3-4 песни в разных стилях — от джаза до эстрады. На их примере Танина покажет, как техника служит образу. • Разговор о профессиональном пути, работе в проектах и подготовке к выступлениям. • Ответы на вопросы. Встреча для тех, кто занимается вокалом, готовится к сцене или просто любит музыку. Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна

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