Живое исполнение и разговор с Таниной Лодоре — певицей, критиком музыкального театра и бессменным экспертом вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Танина окончила Чебоксарское музыкальное училище имени Ф. Павлова и театроведческий факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства, ныне РГИСИ. В программе встречи: • Мини-концерт: 3-4 песни в разных стилях — от джаза до эстрады. На их примере Танина покажет, как техника служит образу. • Разговор о профессиональном пути, работе в проектах и подготовке к выступлениям. • Ответы на вопросы. Встреча для тех, кто занимается вокалом, готовится к сцене или просто любит музыку. Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна