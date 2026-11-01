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Пижамная вечеринка

Бар «Слухи», Томская улица, 5

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка по-домашнему. Что ждёт тебя: - Конкурсы и зажигательный ведущий - Подарки - Диджей-сеты - Танцы от Show Girls - Фотоотчёт с вечеринки Дресс-код: любимые пижамы, кигуруми, халаты, кроксы и тапочки. Вход бесплатный до 22:00. Бронь столов по телефону

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