Вечеринка по-домашнему. Что ждёт тебя: - Конкурсы и зажигательный ведущий - Подарки - Диджей-сеты - Танцы от Show Girls - Фотоотчёт с вечеринки Дресс-код: любимые пижамы, кигуруми, халаты, кроксы и тапочки. Вход бесплатный до 22:00. Бронь столов по телефону