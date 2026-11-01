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[солдаут] Экскурсия в Дом кино «Москва»

Кинотеатр «Москва», улица Дзержинского, 2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Здесь смотрели первые фильмы на большом экране, назначали свидания, встречались с друзьями, а позже танцевали до утра в ночном клубе. У каждого поколения кемеровчан — свои воспоминания об этом месте. Но жизнь здания давно остановилась. Что осталось внутри? Как сегодня выглядят пространства, которые когда-то принимали сотни зрителей и гостей? И какие детали ты обычно не замечал, проходя мимо? У тебя есть возможность увидеть всё своими глазами! На экскурсии разберёшься, как рождался проект «Москвы», какие архитектурные конкурсы ему предшествовали, кто создавал её облик, почему здание получилось именно таким и какие непростые решения сопровождали его строительство и эксплуатацию. Проводник — Ирина Викторовна Захарова, магистр архитектуры, доцент КузГТУ, автор статей и монографий по истории архитектуры Кемерова. Количество мест ограничено. Регистрация обязательна.

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