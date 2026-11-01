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Еда
Про событие
Вечер в атмосфере грузинского гостеприимства, где можно насладиться гастрономией и открыть для себя новые винные сочетания. Шеф ресторана специально для этого вечера разработал авторские блюда, которые станут частью особого гастрономического путешествия и раскроются в сочетании с подобранными винами. Проводником в мир вина станет Давид Казарян — эксперт с большим опытом в винной индустрии, член Российской и Международной ассоциаций сомелье. Количество мест ограничено. Запись в директ* @tviani_kem *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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