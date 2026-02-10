Дофаминовый мастер-класс: яркие вазы с лимонами, сердцами, яблочками, малинками на выбор. Стоимость: — 1300 р конфетница с лимонами/клубникой или с ромашками — 3000р ваза с лимонами/сердцами, размер вазы 30 на 12 см — 3500р ваза с малинками, размер вазы 19 на 15 см Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk