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Трендовые вазы

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Кузбасская улица, 10

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от 1300₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Дофаминовый мастер-класс: яркие вазы с лимонами, сердцами, яблочками, малинками на выбор. Стоимость: — 1300 р конфетница с лимонами/клубникой или с ромашками — 3000р ваза с лимонами/сердцами, размер вазы 30 на 12 см — 3500р ваза с малинками, размер вазы 19 на 15 см Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk

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