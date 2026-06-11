Вечер в эстетике мафии, костюмов, золотых акцентов и красного света. Тебя ждут 4 часа музыки, танцев, ярких эмоций и атмосферы, в которую захочется погрузиться с головой. DJ Twelves LIVE: viE rhytmkidd spacegrass Билеты участвуют в розыгрыше призов и сертификатов на игру в «Мафию с падающими стульями». Дресс-код: мафия, оттенки белого, чёрного, красного и золотого