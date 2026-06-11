ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Вечеринка в стиле Мафии

Клуб Депо, проспект Ленина, 59/1

Начало:

Завершение:

от 349₽ до 699₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Вечер в эстетике мафии, костюмов, золотых акцентов и красного света. Тебя ждут 4 часа музыки, танцев, ярких эмоций и атмосферы, в которую захочется погрузиться с головой. DJ Twelves LIVE: viE rhytmkidd spacegrass Билеты участвуют в розыгрыше призов и сертификатов на игру в «Мафию с падающими стульями». Дресс-код: мафия, оттенки белого, чёрного, красного и золотого

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

КузбассХаммер (KuzbassHammer)
КузбассХаммер (KuzbassHammer)

Бесплатно

Кофейные гадания
Кофейные гадания

1350₽

«Хрупкое вечное». Советские витражи
«Хрупкое вечное». Советские витражи

1000₽

Квартирник Греми
Квартирник Греми

500₽

Арт-терапия «Правополушарное рисование»
Арт-терапия «Правополушарное рисование»

от 500₽

Творческий киновечер «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Творческий киновечер «Гарри Поттер и узник Азкабана»

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи