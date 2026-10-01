Мастер-класс по созданию чайного сбора и амулета-подвески из натуральных камней.

Что будет:

- узнаешь про каждую из трав, что они символизируют и какую ценность несут;

- исследуешь, что лучше сочетается и чем можно усилить/смягчить состав;

- обсудишь, как правильно пить такой чай;

- поделишься, какие ощущения или эмоции вызывает чай;

- соберёшь свою подвеску с намерением.

Проведёт мастер-класс Лена Сальвия — мастер обережных украшений.

А чайная дегустация пройдёт под руководством Веры Сафроновй.

Количество мест ограничено.

Запись по телефону и в тг @skazki_beloy_lisy