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Ведьмин чай и амулет

Арт-пространство «Сальвия», пр.Кузнецкий, 67, 2 этаж

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию чайного сбора и амулета-подвески из натуральных камней.

Что будет:

- узнаешь про каждую из трав, что они символизируют и какую ценность несут;

- исследуешь, что лучше сочетается и чем можно усилить/смягчить состав;

- обсудишь, как правильно пить такой чай;

- поделишься, какие ощущения или эмоции вызывает чай;

- соберёшь свою подвеску с намерением.

Проведёт мастер-класс Лена Сальвия — мастер обережных украшений.

А чайная дегустация пройдёт под руководством Веры Сафроновй.

Количество мест ограничено.

Запись по телефону и в тг @skazki_beloy_lisy

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