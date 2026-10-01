Встреча сообществ, объединений и лидеров. Здесь не будет скучных презентаций — только живой диалог, полезные знакомства и энергия людей, которые не боятся брать ответственность и менять среду вокруг себя. Регистрация обязательна. Вопросы в тг @alesia_am