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Большой нетворкинг «Энергия связей»

Конференц-зал «Олимп Плаза», улица Рукавишникова, 20

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+

Про событие

Встреча сообществ, объединений и лидеров. Здесь не будет скучных презентаций — только живой диалог, полезные знакомства и энергия людей, которые не боятся брать ответственность и менять среду вокруг себя. Регистрация обязательна. Вопросы в тг @alesia_am

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