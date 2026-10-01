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Вечеринки
Про событие
Вечер живой музыки, весёлого общения и жутких фотографий. Самое время выгулять свой самый страшный костюм. Дай волю фантазии, создай яркий и запоминающийся образ — пусть все гадают, кто же перед ними: призрак, ведьма или нечто совсем невообразимое. Билеты в вк @mariagorbachevaphotografer или в сообщения группы
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