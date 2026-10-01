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Восставший из сАДА

Студия «Галерея», Советский проспект, 6Д

Начало:

Завершение:

666₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечер живой музыки, весёлого общения и жутких фотографий. Самое время выгулять свой самый страшный костюм. Дай волю фантазии, создай яркий и запоминающийся образ — пусть все гадают, кто же перед ними: призрак, ведьма или нечто совсем невообразимое. Билеты в вк @mariagorbachevaphotografer или в сообщения группы

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