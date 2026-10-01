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Психологический квиз «Конструктор отношений»

Коворкинг Goodline
Советский проспект, 49А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Игра, где можно проверить свои знания, узнать интересные факты и взглянуть на отношения с новой стороны. Любовь — это случайность или этому можно научиться? В лёгкой игровой форме узнаешь ответы на вопросы: - Почему первые чувства такие сильные? - Что меняется, когда люди начинают жить вместе? - Почему возникают конфликты и как учиться договариваться? - Что помогает сохранять близость? - Какие ценности создают крепкие отношения? Собирай команду, зови друзей и приходи играть, думать и открывать новое вместе. Будет интересно тем, кто уже в отношениях, и тем, кто только ищет ответы на вопросы о любви и семье. Встречу проведёт команда опытных психологов из сообщества «Молодая семья». Количество мест ограничено. Запись обязательна по номеру телефона

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