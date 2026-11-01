Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс по искусству чтения кофейной гущи и создание обережного браслета. Тебя ждёт кофе на песке, гадание на кофейной гуще и шикарный браслет из натуральных камней под личный запрос своими руками. Количество мест ограничено. Запись в тг @coffeichnaya или @salviya_om
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи