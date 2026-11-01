Мастер-класс по искусству чтения кофейной гущи и создание обережного браслета. Тебя ждёт кофе на песке, гадание на кофейной гуще и шикарный браслет из натуральных камней под личный запрос своими руками. Количество мест ограничено. Запись в тг @coffeichnaya или @salviya_om