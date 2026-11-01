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Кофейные гадания и браслет

Кофеичная, Кузнецкий проспект, 71А

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по искусству чтения кофейной гущи и создание обережного браслета. Тебя ждёт кофе на песке, гадание на кофейной гуще и шикарный браслет из натуральных камней под личный запрос своими руками. Количество мест ограничено. Запись в тг @coffeichnaya или @salviya_om

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