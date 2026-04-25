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Пивной Фест (Reload Craft Fest)

Reload
улица Дзержинского, 13А

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Завершение:

от 1400₽ до 1500₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Шестой крафтовый фестиваль в формате полного безлимита! Ты сможешь попробовать до 26 топовых сортов пива Reload Brewery в неограниченном количестве. Пробуй, сравнивай, наслаждайся! Посещение фестиваля проходит в 2 сессии: - С 14:00 до 17:30 - С 17:30 до 20:30 По традиции пройдут розыгрыши классных призов в конце каждой сессии и выступление группы THE BEES .

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