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Премиум Вайн Фест
проспект Ленина, 90/2
Начало:
Завершение:
3150₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда
Про событие
Главный винный фестиваль Кузбасса. В программе: безлимитная дегустация, более 200 вин, лучшие эксперты и сомелье страны, гастрономия и много веселья. Фестиваль для тех, кто только открывает для себя мир вина, и для тех, кто знает его вдоль и поперёк. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы почувствовать себя своим.
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