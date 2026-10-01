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Премиум Вайн Фест

Гриль-бар42
проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

3150₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Главный винный фестиваль Кузбасса. В программе: безлимитная дегустация, более 200 вин, лучшие эксперты и сомелье страны, гастрономия и много веселья. Фестиваль для тех, кто только открывает для себя мир вина, и для тех, кто знает его вдоль и поперёк. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы почувствовать себя своим.

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