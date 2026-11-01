Винные тренинги с дегустацией на главном винном фестивале Кузбасса.

В программе:

12:00–13:00 | МАРИН

«Италия в бокале: от вулканов Лацио до известняков Апулии»

Ведущий: Андрей Филинков

13:15–14:15 | SIMPLE

«Большое Русское Вино»

Ведущий: Антон Ермолаев

14:30–15:30 | MORO

«Вино без границ»

Ведущий: Константин Тарченюк

15:45–16:45 | ЛУДИНГ

«Игристые вина России»

Ведущий: Давид Казарян

13:20–14:05 | CAVINA

«Российский автограф: баланс ассамбляжа и моносорта»

Ведущий: Анатолий Смирнов

14:35–15:20 | ЛАДОГА

«Icon — чистота, возведённая в статус. Аперитиво — итальянская классика в новом прочтении»

Ведущий: Александр Герасименко

На тренингах будут представлены вина, корыте не участвуют в основной дегустации.

Особенный бонус: покупая билет на первый мастер-класс с началом в 12:00, предоставляется доступ ко всему фестивалю уже с 13:00 — на целый час раньше официального старта.

Количество мест ограничено.