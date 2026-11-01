Винные тренинги с дегустацией на главном винном фестивале Кузбасса.
В программе:
12:00–13:00 | МАРИН
«Италия в бокале: от вулканов Лацио до известняков Апулии»
Ведущий: Андрей Филинков
13:15–14:15 | SIMPLE
«Большое Русское Вино»
Ведущий: Антон Ермолаев
14:30–15:30 | MORO
«Вино без границ»
Ведущий: Константин Тарченюк
15:45–16:45 | ЛУДИНГ
«Игристые вина России»
Ведущий: Давид Казарян
13:20–14:05 | CAVINA
«Российский автограф: баланс ассамбляжа и моносорта»
Ведущий: Анатолий Смирнов
14:35–15:20 | ЛАДОГА
«Icon — чистота, возведённая в статус. Аперитиво — итальянская классика в новом прочтении»
Ведущий: Александр Герасименко
На тренингах будут представлены вина, корыте не участвуют в основной дегустации.
Особенный бонус: покупая билет на первый мастер-класс с началом в 12:00, предоставляется доступ ко всему фестивалю уже с 13:00 — на целый час раньше официального старта.
Количество мест ограничено.