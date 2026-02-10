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Тафтинг

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Кузбасская улица, 10

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Завершение:

4900₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты создашь мягкий и стильный коврик с помощью тафтингового пистолета. Тафтинг — это современная техника создания ковров с помощью специального инструмента — Tufting Gun. Это не ручное ткачество, а скорее «рисование пряжей», что делает процесс динамичным, эффектным и доступным для новичков и всех возрастов. На мастер-классе организаторы позаботятся о том, чтобы у тебя остались не только красивые ковры, но и яркие фото. Размер коврика до 50 см Запись в тг @tata_guzenk

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