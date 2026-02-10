Практика для глубокого расслабления с поющими тибетскими чашами. Медитация помогает снять напряжение, успокоить ум и восстановить внутренний баланс. С собой можно взять небольшую подушку и маску для сна для полного комфорта. Внимание: людям с эпилепсией звуковые медитации в групповом формате противопоказаны