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Мастер-классы
Про событие
Практика для глубокого расслабления с поющими тибетскими чашами. Медитация помогает снять напряжение, успокоить ум и восстановить внутренний баланс. С собой можно взять небольшую подушку и маску для сна для полного комфорта. Внимание: людям с эпилепсией звуковые медитации в групповом формате противопоказаны
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