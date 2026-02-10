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Медитация с поющими чашами

Студия «Реформа», Пионерский б-р, 3, офис 214

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Практика для глубокого расслабления с поющими тибетскими чашами. Медитация помогает снять напряжение, успокоить ум и восстановить внутренний баланс. С собой можно взять небольшую подушку и маску для сна для полного комфорта. Внимание: людям с эпилепсией звуковые медитации в групповом формате противопоказаны

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