Вечер, посвящён советской оперетте и её месту в истории музыкального театра. Начнётся он с вводной лекции, которая пройдёт совместно с музыковедом. Узнаешь о том, что такое оперетта, как она появилась, чем отличается от мюзикла и почему без знакомства с этим жанром сложно представить развитие современного музыкального театра. Затем перейдёшь к советской оперетте: её традициям, музыкальному языку, сценическим условностям и влиянию на культурную жизнь нашей страны. Не обойдёшь стороной и Кемерово: поговоришь о месте музыкального театра в культурной истории города. После лекции посмотришь оперетту «Принцесса цирка», а затем обсудишь её с секретным гостем. Обменяешься впечатлениями, поговоришь о постановке, музыке, артистах и о том, почему этот жанр заслуживает внимания современного зрителя. Количество мест ограничено. Запись и подробности в тг @danichlll