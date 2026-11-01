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Про событие
Пятьдесят девятая встреча Клуба «Читающий понедельник». Гостья клуба — Анастасия Никольская, режиссёр, театральный педагог, создатель проекта «Вечер в театре», руководитель «Театра горожан», театральный блогер Кемерова. Книга: Федерико Гарсиа Лорка «Дом Бернарды Альбы». Соведущие клуба: Сергей Верховод Анастасия Скулкова Создатель клуба: Александр Мухарев Вход: свободный Выход: с вдохновением
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