ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

[перенесено] Мозаичное панно «Звезда»

Художественная мастерская «Рис»
Кузнецкий проспект, 18

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по созданию интерьерного панно в форме звезды. Создашь свой личный амулет, который будет оберегать и отгонять нечистую силу. В стоимость входят напитки и обучение. Количество мест ограничено. Запись по предоплате

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы о мужской и женской психологии
Мифы о мужской и женской психологии

Бесплатно

О чём молчат женщины в картинах Боттичелли?
О чём молчат женщины в картинах Боттичелли?

1500₽

Винный кутюрье
Винный кутюрье

2625₽

Чехол для карт Таро из кожи
Чехол для карт Таро из кожи

2300₽

Творческий киновечер «Свадебный переполох»
Творческий киновечер «Свадебный переполох»

от 2000₽

КузбассХаммер (KuzbassHammer)
КузбассХаммер (KuzbassHammer)

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи