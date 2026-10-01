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Художественная мастерская «Рис»

Кемерово, Кузнецкий проспект, 18

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Творческое арт-пространство для художников и любителей творить. Здесь проходят мастер-классы, арт-встречи и кинопоказы. Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Карта места...

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