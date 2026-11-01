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Медитация с мини-коврами

Художественная мастерская «Рис»
Кузнецкий проспект, 18

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по ковровой вышивке. Будешь шить своё настроение, превратив его в мини-коврик, который сможет послужить антистресс помощником в трудные минуты. В стоимость входят напитки и обучение. Количество мест ограничено. Запись по предоплате

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