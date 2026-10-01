Пространство для взрослых, увлечённых моделизмом, росписью миниатюр, варгеймами и коллекционированием. В твоём распоряжении — оригинальные игровые столы и армии для Warhammer 40000, Kill Team, Bolt Action, Marvel Crisis Protocol, Age of Sigmar, Trench crusade. Здесь проходят турниры, мастер-классы по художественной росписи миниатюр, лекции на различные темы: от истории до тактики и стратегии спортивной игры в настольные игры. Хобби-зона оборудована профессиональным оборудованием для моделизма и росписи: бестеневые лампы, влажные палитны, аэрографы и библиотека красок. В клубе поддерживается атмосфера спокойного мужского досуга: взрослый коллектив без суеты, с чаем и уважением к друг-другу собирается на выходных, играет в солдатики, собирает и красит танки, самолёты, космические корабли и другие интересные модели. Для участников, у кого мало времени на сборку своих армий, работает студия росписи миниатюр при клубе, готовая взяться за заказ любой сложности. «Стратегиум» сделан для души. Это место, где можно заниматься серьёзной ерундой и не объяснять зачем. Клуб — территория без мата, здесь поддерживают культуру общения. В «Стратегиум» можно вступить с 25 лет, но могут быть исключения. Посещение клуба только по подписке. Гости и желающие вступить в клуб могут посетить «Стратегиум» только по предварительной записи на экскурсию, отправив сообщение в тг @VK85111. Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00. Клуб работает без администратора в удалённом формате. Доступ участников осуществляется по отпечатку пальца. https://www.strategium42.ru/
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КузбассХаммер (KuzbassHammer)
Командный междугородний турнир от клуба «Стратегиум» по игре Warhammer 40000. Ту...
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