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Большая суббота фестиваля «Уголь объединяет»

Здание Главной конторы Кемеровского рудника (Контора Копикуза), Гравийная улица, 40/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Программа, в которой уголь можно будет увидеть с совершенно разных сторон - через искусство, науку, историю и творчество. Что тебя ждёт: - индустриальный пленэр для художников - научная площадка ФИЦ угля и углехимии СО РАН - лекции, экскурсии и забойный квест - резьба по углю от Игоря Суворова - ярмарка мастеров - кинопоказ короткометражных фильмов Это день, когда уголь можно будет не только увидеть на выставке, но и рассмотреть под микроскопом, услышать о нём от учёных и историков, написать его в пейзаже и увидеть, как он превращается в произведение искусства. Часть мероприятий бесплатная, на некоторые потребуется регистрация.

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