Программа, в которой уголь можно будет увидеть с совершенно разных сторон - через искусство, науку, историю и творчество. Что тебя ждёт: - индустриальный пленэр для художников - научная площадка ФИЦ угля и углехимии СО РАН - лекции, экскурсии и забойный квест - резьба по углю от Игоря Суворова - ярмарка мастеров - кинопоказ короткометражных фильмов Это день, когда уголь можно будет не только увидеть на выставке, но и рассмотреть под микроскопом, услышать о нём от учёных и историков, написать его в пейзаже и увидеть, как он превращается в произведение искусства. Часть мероприятий бесплатная, на некоторые потребуется регистрация.