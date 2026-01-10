Девичник с кинотренировкой — терапия для души и тела. В программе: 1) МФР-тренировка — мягкое снятие напряжения в мышцах. 2) Просмотр фильма «Блондинка в законе» 3) Мини-СПА от студии красоты «She Knows Beauty» 4) Безалкогольный глинтвейн с булочками Количество мест ограничено. Запись в приложении OXYGYM или по телефону