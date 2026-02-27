Комическая история о приключениях двух музыкантов, скрывающихся от бандитов и попавших в женский оркестр, переодевшись в дамские платья, известна благодаря знаменитому фильму Б. Уайлдера «В джазе только девушки». История настоящей дружбы, истинной любви, веры в себя и преданности своему делу рассказана в стиле джаза – непринужденно, играючи. Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом