Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Про событие
Комическая история о приключениях двух музыкантов, скрывающихся от бандитов и попавших в женский оркестр, переодевшись в дамские платья, известна благодаря знаменитому фильму Б. Уайлдера «В джазе только девушки». История настоящей дружбы, истинной любви, веры в себя и преданности своему делу рассказана в стиле джаза – непринужденно, играючи. Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Была на этом мюзикле пару лет назад, эмоции до сих пор остались положительные! Шикарная постановка и игра актёров. Порадовало, что не забыли и про знаменитые фразы из фильма)