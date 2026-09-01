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[перенесено] Гастрономический мастер-класс от «Moon Fish»

Карболитовская улица, 1/3

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс с основателем и бренд-шефом «Moon Fish» Денисом Тян. Что тебя ждёт: 1. Секрет идеального Гравлакса. Денис покажет и научит, как правильно засолить лосось для гравлакса, чтобы он получился нежным, ароматным и буквально таял во рту. А затем ты приготовишь изысканные суши под руководством мастера. 2. Магия вкуса в Воке. Вторым шедевром вечера станет сочный вок с морепродуктами. Ты узнаешь все тонкости приготовления этого блюда. Запись и вопросы по номеру телефона или в тг @dar_ya06

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