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Ярмарка идентичности

ТЦ Проспект, проспект Ленина, 33А

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Маркет изделий ручной работы от локальных брендов и мастеров. Место, где соединяются традиции, творчество и современность. Где культурный код города отражается в каждом изделии, каждом орнаменте, каждой детали. В программе шоу, мастер-классы, розыгрыши и праздничные активности.

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Boris Podoselnikov
15 декабря 2025, 01:34

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