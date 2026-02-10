Маркет изделий ручной работы от локальных брендов и мастеров. Место, где соединяются традиции, творчество и современность. Где культурный код города отражается в каждом изделии, каждом орнаменте, каждой детали. В программе шоу, мастер-классы, розыгрыши и праздничные активности.