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Ночная программа. ПЕЛЕНА

Промышленный ангар, Карболитовская улица, 1/6

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Завершение:

от 2700₽ до 10000₽
Возраст 18+
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Про событие

Пространство музыки, света и движения до самого утра.

На одной сцене встретятся Никита Забелин, Re_Play, Guilty Pleasure и Suberian Steppa, а свет, сценографию и техническую среду ночной программы предоставит Atomstage.

Лайн-ап:

  • 22:00–00:00 — Re_Play Community (Новосибирск)

Их длинные сеты строятся на груве и импровизации: музыка развивается прямо на танцполе, без жёстко заданного сценария. За плечами дуэта сотни выступлений и почти два десятилетия внутри сибирской электронной сцены. 

  • 00:00–01:00 — Никита Забелин (Москва, live)

Электронный музыкант, диджей и продюсер, основатель Resonance Moscow. Один из заметных представителей российской техно-сцены, он выступал на Boiler Room и ведущих клубных площадках, а его музыка соединяет минимал-техно, гипнотический грув и экспериментальную электронику. На ночной вечеринке «Пелены» Забелин сыграет live-сет, построенный на живой работе со звуком и ритмом.

  • 01:00–03:30 — Guilty Pleasure (Кемерово)

Независимое музыкальное объединение, формирующее собственную электронную сцену Кемерова. Проект строится на тщательной музыкальной селекции, поддержке локальных артистов и стремлении создавать пространство, где главным остается музыка. Музыкальная основа — breaks, electro, EBM, IDM, techno, breakbeat и все, что живет на границах этих жанров.

  • 03:30–06:00 — Suberian Steppa (Томск, soundsystem)

Музыкальное объединение и саунд-система, исследующая культуру открытых пространств, независимых фестивалей и современной электронной музыки. Проект объединяет музыку, свет и коллективный опыт в природной среде.

Внимание: Вход по билету «Ночная программа», а также «Микс Пасс» и «Приорити».

Сбор гостей с 22:00.

Подробности на сайте и в тг-канале @pelena_festival

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Комментарии

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Dolphin Liliya
08 сентября, 16:44

Всем привет) ищу компанию на рейв потому что моих друзей пенсионеров трудно куда-то позвать !

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