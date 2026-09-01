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  1. Кемерово
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[отменено] Андеркор (Undercore)

Собрание, Угловая улица, 45

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Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Внимание: организатор отменил событие. Возврат билетов @palarin Вечеринка на новом месте. В эту ночь диджеи создадут ту атмосферу, которая была на старых андеграунд рейвах в Европе, где зарождалась мировая хардкор-техно сцена. Лайн-ап: PALARIN RUSTY INOTMOB PAWWWUK LON XRAYCЬ FC/DC 18+ Внимание: Запрещено всё, что запрещено законодательством РФ.

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