Внимание: организатор отменил событие. Возврат билетов @palarin Вечеринка на новом месте. В эту ночь диджеи создадут ту атмосферу, которая была на старых андеграунд рейвах в Европе, где зарождалась мировая хардкор-техно сцена. Лайн-ап: PALARIN RUSTY INOTMOB PAWWWUK LON XRAYCЬ FC/DC 18+ Внимание: Запрещено всё, что запрещено законодательством РФ.