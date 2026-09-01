Шоу, которое соединяет живую музыку и визуальное искусство в одном действии. Изображение здесь не просто сопровождает звук: музыка, свет, видео и цифровая графика взаимодействуют друг с другом, а произведение разворачивается перед тобой в реальном времени.

12 сентября пройдут два блока аудиовизуальных перформансов. Художники и музыканты из Тюмени, Москвы и Кемерова представят четыре работы — от иммерсивной электроники и экспериментов с восприятием до GROUND Никиты Забелина, dark jazz, IDM, ambient и электроакустической импровизации.

Лайн-ап:

ПОРОГ (Тюмень)

Никита Забелин (Москва)

Внимание: Вход по билету «Аудиовизуальный перформанс» (выбери нужный сеанс), а также «Приорити».

Подробности на сайте и в тг-канале @pelena_festival

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