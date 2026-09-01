ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Открытие Стартового городка

Стартовый городок «Города Талантов», восточнее просп. Притомского, 26, (бывший ГК Локомотив)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Это первая публичная площадка на территории будущего креативного кластера на берегу Томи. Здесь будут тестировать разные форматы, проводить фестивали и собирать вокруг пространства активных горожан. Сейчас Стартовый городок только создаётся и начинает свою историю, ещё многое тут предстоит придумать и наполнить вместе с горожанами. В программе: - презентация арт-объектов, созданных на мастерской ленд-арта, - перформансы студентов кемеровского филиала РГИСИ, - световая инсталляция «Пересечение» в рамках фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА» - вечерний open air с DJ-сетом LICH. Сбор гостей с 17:30, начало в 18:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста