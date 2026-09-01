Это первая публичная площадка на территории будущего креативного кластера на берегу Томи. Здесь будут тестировать разные форматы, проводить фестивали и собирать вокруг пространства активных горожан. Сейчас Стартовый городок только создаётся и начинает свою историю, ещё многое тут предстоит придумать и наполнить вместе с горожанами. В программе: - презентация арт-объектов, созданных на мастерской ленд-арта, - перформансы студентов кемеровского филиала РГИСИ, - световая инсталляция «Пересечение» в рамках фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА» - вечерний open air с DJ-сетом LICH. Сбор гостей с 17:30, начало в 18:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации.