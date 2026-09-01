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Вечеринки
Про событие
Вечеринка воспоминаний о культовых местах Кемерово, которые когда-то собирали целые поколения и оставили после себя музыку, истории и незабываемые эмоции. Тебя ждут треки, атмосфера молодости и гости, которые когда-то были частью этой истории. Лайн-ап: dj max martin; dj gogi; mc серёга; а также специальные гости. Главная тема — 2000-е. Бронь столов по телефону
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