Вечеринка воспоминаний о культовых местах Кемерово, которые когда-то собирали целые поколения и оставили после себя музыку, истории и незабываемые эмоции. Тебя ждут треки, атмосфера молодости и гости, которые когда-то были частью этой истории. Лайн-ап: dj max martin; dj gogi; mc серёга; а также специальные гости. Главная тема — 2000-е. Бронь столов по телефону