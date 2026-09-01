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Будет ёлка у Ивановых? Будет. Или в доме Пузыревых. А если не будет? Если произойдет преступление? Значит, будет наказание. Или не будет? Что вообще будет с жизнью, если существовать, не снимая масок, и превратиться в зверей? Что-то будет. Но пока давай устроим маскарад, дождёмся ёлку. И заживём! Будет много иронии, преувеличений и насмешек. В спектакле возможны скримеры и вспышки света.
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Любителям сюра и абсурда однозначно смотреть! Мне как неподготовленному уму было тяжеловато, но: свет, музыка, костюмы и реквизит очень положительно впечатлили👍 игра актёров тоже на проф уровне (ощущение было, что театр столичный, а не из глубинки Сибири) P.s. и самое шокирующее, что это ставит театр кукол, как я раньше думала, детский