Будет ёлка у Ивановых? Будет. Или в доме Пузыревых. А если не будет? Если произойдет преступление? Значит, будет наказание. Или не будет? Что вообще будет с жизнью, если существовать, не снимая масок, и превратиться в зверей? Что-то будет. Но пока давай устроим маскарад, дождёмся ёлку. И заживём! Будет много иронии, преувеличений и насмешек. В спектакле возможны скримеры и вспышки света.