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Легенды востока

КемГИК, улица Ворошилова, 17, Ауд. 305

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Пластический спектакль, где языком тела тебе расскажут историю о столкновении человека и природы. Это история о мальчике, который бросил вызов миру вокруг себя. Думая, что он сильнее природы, мальчик пошёл против естественного хода вещей. Но путь к мудрости лежит через ошибки. Герою предстоит преодолеть множество препятствий, чтобы осознать свою вину и обрести гармонию с природой. Художественный руководитель — Бастрыгина Екатерина Валерьевна. Преподаватель по сценическому движению — Григорьянц Татьяна Александровна. Продолжительность: 45 минут Вопросы по телефону

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