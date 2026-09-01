Пластический спектакль, где языком тела тебе расскажут историю о столкновении человека и природы. Это история о мальчике, который бросил вызов миру вокруг себя. Думая, что он сильнее природы, мальчик пошёл против естественного хода вещей. Но путь к мудрости лежит через ошибки. Герою предстоит преодолеть множество препятствий, чтобы осознать свою вину и обрести гармонию с природой. Художественный руководитель — Бастрыгина Екатерина Валерьевна. Преподаватель по сценическому движению — Григорьянц Татьяна Александровна. Продолжительность: 45 минут Вопросы по телефону