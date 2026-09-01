Вечеринка на всю ночь для миллениалов. 5 залов, 5 настроений: 1. «Дача» с 12:00 – свободный вход. Кофе, еда от ресторана, приставки, квизы, розыгрыши. Работает всю ночь как лаунж-зона с кино в 3:00 и «похмельным меню» под утро. Двери основной тусовки открываются в 20:00. 2. Караоке-зал – караоке-баттлы и стендап о 2000–2010-х. 3. Игровой зал – рулетка, блэк-джек, покер на костях. 4. Лофт – главный танцпол с хитами 2000–2010-х, неон, стробоскопы, GoGo, бар с коктейлями той эпохи (лонг-айленд, отвёртка, B52). 5. Банкетный зал – дискотека «Малинки» с кавер-группами, конкурсами и диджеями. Количество мест ограничено. Подробности по телефону FC/DC