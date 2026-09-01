ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Тот самый движ

Volna
Веранда Дача, Томская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 1590₽ до 2850₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Вечеринка на всю ночь для миллениалов. 5 залов, 5 настроений: 1. «Дача» с 12:00 – свободный вход. Кофе, еда от ресторана, приставки, квизы, розыгрыши. Работает всю ночь как лаунж-зона с кино в 3:00 и «похмельным меню» под утро. Двери основной тусовки открываются в 20:00. 2. Караоке-зал – караоке-баттлы и стендап о 2000–2010-х. 3. Игровой зал – рулетка, блэк-джек, покер на костях. 4. Лофт – главный танцпол с хитами 2000–2010-х, неон, стробоскопы, GoGo, бар с коктейлями той эпохи (лонг-айленд, отвёртка, B52). 5. Банкетный зал – дискотека «Малинки» с кавер-группами, конкурсами и диджеями. Количество мест ограничено. Подробности по телефону FC/DC

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Лагерь для взрослых «В пятницу!»
Лагерь для взрослых «В пятницу!»
c
по

10600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста