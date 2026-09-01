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Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

Промышленный ангар, Карболитовская улица, 1/6

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от 2700₽ до 10000₽
Возраст 0+
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Про событие

Хореографическое шоу-открытие международного фестиваля медиаискусства «ПЕЛЕНА».

Режиссёр Михаил Буланов, хореограф Максим Вовнинкин и кемеровский коллектив DanceFM представят его в пространстве инсталляции от Atomstage, объединив хореографию, свет, звук и сценографию.

Важная часть шоу — само пространство. Ангар станет не декорацией, а частью действия: свет меняет его восприятие, движение взаимодействует с архитектурой, а ты сможешь находиться внутри происходящего, двигаться через него и наблюдать за изменениями с разных точек.

Так начинается принцип «ПЕЛЕНЫ»: фестиваль работает не только с произведениями, но и с городской средой. В течение трёх дней медиаискусство будет появляться на разных площадках Кемерова, используя архитектуру, публичные пространства и городскую историю как материал для новых работ.

Открытие — первый опыт такого взаимодействия. Здесь не нужно выбирать между спектаклем, инсталляцией и концертом: всё это происходит одновременно и прямо перед тобой.

Внимание: Вход по билету «Открытие фестиваля», а также «Микс Пасс» и «Приорити» .

Подробности на сайте и в тг-канале @pelena_festival

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