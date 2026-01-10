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Как закалялась эпоха

Советская кондитерская
бульвар Строителей, 16

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Вечер-история о предметной коллекции «Советской кондитерской». Телевизоры и радиоприёмники, телефоны, чемоданы, книги, мебель станут главными героями этого вечера. Поговоришь о том, откуда они появились в кафе, какие воспоминания хранят и что могут рассказать о жизни большой эпохи. Проводниками в прошлое станут основатели «Советской кондитерской» Михаил и Екатерина — люди, которые собирали эту коллекцию и знают истории многих вещей, окружающих наших гостей каждый день. Вход свободный

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