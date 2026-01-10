Вечер-история о предметной коллекции «Советской кондитерской». Телевизоры и радиоприёмники, телефоны, чемоданы, книги, мебель станут главными героями этого вечера. Поговоришь о том, откуда они появились в кафе, какие воспоминания хранят и что могут рассказать о жизни большой эпохи. Проводниками в прошлое станут основатели «Советской кондитерской» Михаил и Екатерина — люди, которые собирали эту коллекцию и знают истории многих вещей, окружающих наших гостей каждый день. Вход свободный