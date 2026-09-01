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Ничегонеделание для занятых организмов

Лесная Поляна, б-р Осенний, 1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+

Про событие

Клуб органической практики приглашает обсудить (а может, и осудить!) книгу «Займись ничем».

Если тебе некогда или не хочется ходить по книжным клубам, держи шпаргалку от нейробиолога Джозефа Джебелли.

Три надёжных способа заняться ничем с пользой для организма:

1. Провести время на природе. Погулять, посидеть на скамеечке, покачаться в гамаке;

2. Побыть в уединении, позаниматься чем-то спокойным в отсутствие других людей;

3. Поспать.

Есть и менее очевидные способы, и некоторые спорные моменты, и вопросы практического характера. О них и поговоришь.

Можно прийти, прочитав книгу не полностью и даже не открыв ни разу. Всё будет органично и уместно :)

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