Клуб органической практики приглашает обсудить (а может, и осудить!) книгу «Займись ничем».
Если тебе некогда или не хочется ходить по книжным клубам, держи шпаргалку от нейробиолога Джозефа Джебелли.
Три надёжных способа заняться ничем с пользой для организма:
1. Провести время на природе. Погулять, посидеть на скамеечке, покачаться в гамаке;
2. Побыть в уединении, позаниматься чем-то спокойным в отсутствие других людей;
3. Поспать.
Есть и менее очевидные способы, и некоторые спорные моменты, и вопросы практического характера. О них и поговоришь.
Можно прийти, прочитав книгу не полностью и даже не открыв ни разу. Всё будет органично и уместно :)