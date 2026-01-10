Арома-вечер с кинопросмотром. Создашь твёрдые духи, аромасаше и бальзам для губ на выбор. Шампанское, сладости и попкорн для каждой участницы. Стоимость: 2500р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 2000р с одного. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk