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Творческий киновечер «Сладкий ноябрь»

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Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Арома-вечер с кинопросмотром. Создашь твёрдые духи, аромасаше и бальзам для губ на выбор. Шампанское, сладости и попкорн для каждой участницы. Стоимость: 2500р с одного человека. Если ты с другом/подругой — 2000р с одного. Все материалы включены в стоимость. Места ограничены. Запись в тг @tata_guzenk

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