ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Лётчик

Эко-отель «Джао Да!ча», Переславль-Залесский, вблизи поселка Ивановское

Начало:

Завершение:

от 7000₽ до 15000₽
Возраст 0+
Концерты
Фестивали

Про событие

Рок-фестиваль на природе. Три дня. Две сцены. 35+ артистов — рок, метал, панк, ска, инди. Никакой попсы, никакой электроники. До сцены десять метров — ты видишь артиста, артист видит тебя. Фестиваль — это клуб, вывезенный на природу: в палатку, к костру, под открытое небо. Хедлайнеры: Слот, Stigmata, Кирпичи, Jane Air, Бригадный подряд, Йоп Шоу, Анимация и другие. Здесь нет дресс-кода и стадионной давки. Есть поле, лес, сцена, фудкорт, воздушные шары в небе и люди, которые понимают друг друга без слов. Полёты над территорией, ночное свечение шаров, возможность подняться самому. Каждый август как домой. Как добраться смотри на сайте: https://jaodacha.ru/#route

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста