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Про событие
Рок-фестиваль на природе. Три дня. Две сцены. 35+ артистов — рок, метал, панк, ска, инди. Никакой попсы, никакой электроники. До сцены десять метров — ты видишь артиста, артист видит тебя. Фестиваль — это клуб, вывезенный на природу: в палатку, к костру, под открытое небо. Хедлайнеры: Слот, Stigmata, Кирпичи, Jane Air, Бригадный подряд, Йоп Шоу, Анимация и другие. Здесь нет дресс-кода и стадионной давки. Есть поле, лес, сцена, фудкорт, воздушные шары в небе и люди, которые понимают друг друга без слов. Полёты над территорией, ночное свечение шаров, возможность подняться самому. Каждый август как домой. Как добраться смотри на сайте: https://jaodacha.ru/#route
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